Президентка Грузії заявила, що не піде у відставку на тлі спроби імпічменту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку на тлі спроб керівної партії оголосити їй імпічмент.

Про це вона сказала у відеозверненні, яке наводить телеканал Mtavari, повідомляє "Європейська правда".

"Я нікуди не піду... Думаю, всі повинні забути мрію про мою відставку", – підкреслила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що відповідатиме тільки перед грузинським народом.

"Я відповідаю тільки перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і був все своє життя – прихильником Європи, прихильником європейського майбутнього Грузії", – наголосила грузинська президентка.

Минулого тижня "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, більшість з них – до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.

Перед ініціюванням імпічменту "Грузинська мрія" заявила, що подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми візитами порушила основний закон.