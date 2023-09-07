Президентка Грузії заявила, що не піде у відставку на тлі спроби імпічменту
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку на тлі спроб керівної партії оголосити їй імпічмент.
Про це вона сказала у відеозверненні, яке наводить телеканал Mtavari, повідомляє "Європейська правда".
"Я нікуди не піду... Думаю, всі повинні забути мрію про мою відставку", – підкреслила Зурабішвілі.
Вона зазначила, що відповідатиме тільки перед грузинським народом.
"Я відповідаю тільки перед вами, тому що ви мене обрали, і я відчуваю велику відповідальність за цей вибір. Ви обрали мене за те, ким я є і був все своє життя – прихильником Європи, прихильником європейського майбутнього Грузії", – наголосила грузинська президентка.
Минулого тижня "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.
Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, більшість з них – до Європи.
Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.
Перед ініціюванням імпічменту "Грузинська мрія" заявила, що подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми візитами порушила основний закон.