Президентка Грузії починає "турне за кандидатський статус" у Європі, попри відсутність згоди уряду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі починає перший із запланованих візитів до Європи, попри те, що уряд відмовився надавати згоду на її поїздки.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

31 серпня Зурабішвілі вирушає до Німеччини та зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні, повідомили у її адміністрації.

"З цим візитом президентка Грузії починає зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС", – зазначили у комюніке.

Перед цим стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на 10 закордонних візитів, які планувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Серед них – нинішня поїздка до Німеччини, візит в Україну на День незалежності, а також майбутні поїздки протягом вересня, жовтня, листопада і грудня до Швейцарії, Болгарії, Польщі, Бельгії, Данії, Чехії, Ізраїлю, ОАЕ.

У пресслужбі уряду прокоментували, що за конституцією країни зовнішня політика є "прерогативою уряду" і президент має виконувати представницькі функції у міжнародних відносинах Грузії лише за згодою уряду.

У "Грузинській мрії" заявили, що президентка порушує конституцію країни, якщо вирушає у закордонні візити без згоди уряду.

Закордонні візити Зурабішвілі, погляди якої на суспільно-політичну ситуацію відрізняються від позиції "Грузинської мрії", і до того неодноразово спричиняли суперечки.

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