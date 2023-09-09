Стефанішина розповіла про головний урок саміту НАТО у Вільнюсі 

Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час форуму Yalta European Strategy, що проходив 8-9 вересня у Києві, зробила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Головний урок, який ми винесли з Вільнюсу – лідери (країн НАТО) виявились неготовими взяти на себе відповідальність за більш амбітну заяву, оскільки не відчували підтримки суспільств",- заявила вона.

За словами Стефанішиної, надання у Вільнюсі гарантій вступу України у НАТО могло би змінити хід війни з Росією.

"Це лише п’ять додаткових слів у декларації Вільнюського саміту, проте вони змінили би хід війни – Путін би "помер". Однак політичної волі включити ці п’ять слів не виявилося",- сказала віцепрем’єрка.

"Спочатку нас це обурило, але потім ми зрозуміли, що ми потребуємо підтримки суспільств і парламентів цих країн для того, щоб у їх лідерів наступного разу було достатньо волі для ухвалення такого рішення",- резюмує Ольга Стефанішина.

Нещодавно віцепрем'єрка заявила також, що що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Як відомо, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року лідери Альянсу погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу.

Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Також на полях саміту країни G7 погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.