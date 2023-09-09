Стефанишина рассказала о главном уроке саммита НАТО в Вильнюсе

Украина не получила большего на вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время форума Yalta European Strategy, который проходил 8-9 сентября в Киеве, сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Главный урок, который мы вынесли из Вильнюса – лидеры (стран НАТО) оказались неготовыми взять на себя ответственность за более амбициозное заявление, поскольку не чувствовали поддержки обществ",- заявила она.

По словам Стефанишиной, предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход войны с Россией.

"Это лишь пять дополнительных слов в декларации Вильнюсского саммита, однако они изменили бы ход войны – Путин бы "умер". Однако политической воли включить эти пять слов не оказалось",- сказала вице-премьер.

"Сначала нас это возмутило, но потом мы поняли, что мы нуждаемся в поддержке обществ и парламентов этих стран для того, чтобы у их лидеров в следующий раз было достаточно воли для принятия такого решения",- резюмирует Ольга Стефанишина.

Недавно вице-премьер заявила также, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Как известно, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе летом 2023 года лидеры Альянса согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс.

В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Также на полях саммита страны G7 согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.