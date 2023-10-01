У Варшаві тисячі людей зібрались на антиурядовий марш за два тижні до виборів

У польській столиці Варшаві тисячі людей зібралися на антиурядовий марш за два тижні до парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Акцію під назвою "Марш мільйонів сердець" організувала найбільша опозиційна партія Польщі "Громадянська платформа".

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

Опозиція сподівається, що недільний марш стане найбільшим за останні десятиліття і заохотить людей взяти участь у виборах.

"Наближаються великі зміни. Це ознака відродження Польщі", – сказав лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск під час виступу перед своїми прихильниками.

Туск заявляє, що провладна польська партія "Право і справедливість" може мати на меті вивести Польщу з ЄС, а також назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок.

Згідно з останнім опитуванням Інституту соціальних змін для проурядового видання wPolityce.pl, ПіС підтримують 39% респондентів. Очолюваний Туском блок "Громадянська коаліція" посідає друге місце з підтримкою 30%.

Нагадаємо, у червні в акції протесту проти польської влади у Варшаві взяли участь кількасот тисяч людей, що зробило її однією з наймасовіших опозиційних демонстрацій за останній час.

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