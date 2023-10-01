В Варшаве тысячи людей собрались на антиправительственный марш за две недели до выборов

В польской столице Варшаве тысячи людей собрались на антиправительственный марш за две недели до парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Акцию под названием "Марш миллионов сердец" организовала крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа".

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

PlatformaObywatelska

Оппозиция надеется, что воскресный марш станет крупнейшим за последние десятилетия и поощрит людей принять участие в выборах.

"Приближаются большие перемены. Это признак возрождения Польши", – сказал лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск во время выступления перед своими сторонниками.

Туск заявляет, что правящая польская партия "Право и справедливость" может иметь целью вывести Польшу из ЕС, а также назвал выборы решающими для прав меньшинств и женщин.

Согласно последнему опросу Института социальных изменений для проправительственного издания wPolityce.pl, ПиС поддерживают 39% респондентов. Возглавляемый Туском блок "Гражданская коалиция" занимает второе место с поддержкой 30%.

Напомним, в июне в акции протеста против польских властей в Варшаве приняли участие несколько сотен тысяч человек, что сделало ее одной из самых массовых оппозиционных демонстраций за последнее время.

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