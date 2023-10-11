Якою буде нова більшість у Польщі і до чого готуватися Україні

Якою буде нова коаліція у Польщі? І взагалі, чи вдасться за результатами парламентських виборів 15 жовтня створити нову коаліцію?

А головне, як це все вплине на зовнішній курс Варшави і, зокрема, на відносини з Україною?

На ці запитання "ЄвроПравді" відповідав політоглядач Dziennik Gazeta Prawna Міхал Потоцький.

Радимо подивитися повну версію нашої розмови, а для любителів читання публікуємо її ключові тези у матеріалі Польща втрачає монобільшість: якою буде нова коаліція і що це означатиме для України.

За останні місяці ясність з’явилася лише щодо одного варіанта. Коли ми розмовляли у липні, я казав про три можливі сценарії завершення цих виборів.

Тепер можна сказати, що залишилось лише два базові сценарії. Варіант, за яким партія влади "Право і справедливість" (ПіС) зможе повторити свій минулий успіх та отримати більшість і в новому Сеймі, тепер не видається реалістичним.

Отже, тепер реалістичними виглядають лише два сценарії.

Перший, який наразі найбільш імовірний, полягає в тому, що для здобуття більшості ПіС потребуватиме союзу з крайніми правими, тобто з "Конфедерацією" (політична сила, що декларує припинення підтримки України).

Так само без підтримки "Конфедерації" більшості не матиме й опозиція. Як наслідок, ця партія отримає "золоту акцію" у новому парламенті.

Натомість другий сценарій полягає в тому, що проєвропейська опозиція все-таки отримає більшість і не потребуватиме союзу з "Конфедерацією".

На мій погляд, найбільш імовірним є сценарій, за якого "Конфедерація" підтримує якийсь уряд, але не буде формально входити до коаліції.

Причому такий неформальний альянс можливий не тільки з ПіС, а і з опозиційною "Громадянською платформою".

Хоча, звичайно, варіант із ПіС більш імовірний.

Швидше за все, така коаліція виглядатиме так, як виглядають останні тижні в українсько-польських відносинах.

Це точно не буде проста коаліція для України.

Чи можлива коаліція ПіС з кимось іншим, крім "Конфедерації", наприклад з "Третім шляхом"?

Якщо ж мова піде про повноцінну коаліцію, то вона радше можлива з Польською селянською партією, яка входить у цей блок, аніж з його другим учасником – партією "Польща-2050" Шимона Головні.

Для України такий сценарій означатиме продовження жорстких дискусій щодо зерна. Проте щодо інших питань можна сподіватися на поступове покращення відносин.

Соціологічні опитування останніх тижнів фіксують поступове покращення електоральних позицій партій проєвропейської опозиції.

Так, це дуже повільний рух, але тренд однозначний. І це посилює ймовірність сценарію, що "Громадянська платформа" зможе отримати більшість, залучити до коаліції лівих та "Третій шлях". І що вона не потребуватиме підтримки "Конфедерації".

Але тут ключовий ризик полягає в тому, чи зможе "Третій шлях" пройти до парламенту.

Більше тез Міхала Потоцького – у матеріалі Польща втрачає монобільшість: якою буде нова коаліція і що це означатиме для України.