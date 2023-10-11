Каким будет новое большинство в Польше и к чему готовиться Украине

Какой будет новая коалиция в Польше? И вообще, удастся ли по результатам парламентских выборов 15 октября создать новую коалицию?

А главное, как это все повлияет на внешний курс Варшавы и, в частности, на отношения с Украиной?

На эти вопросы "ЕвроПравде" отвечал политобозреватель Dziennik Gazeta Prawna Михал Потоцкий.

Советуем посмотреть полную версию нашего разговора, а для любителей чтения публикуем ее ключевые тезисы в материале Польша теряет монобольшинство: какой будет новая коалиция и что это значит для Украины.

За последние месяцы ясность появилась только по одному варианту. Когда мы разговаривали в июле, я говорил о трех возможных сценариях завершения этих выборов.

Теперь можно сказать, что осталось только два базовых сценария. Вариант, при котором партия власти "Право и справедливость" (ПиС) сможет повторить свой прошлый успех и получить большинство и в новом Сейме, теперь не кажется реалистичным.

Итак, теперь реалистичными выглядят только два сценария.

Первый, который сейчас наиболее вероятен, заключается в том, что для получения большинства ПиС потребует союза с крайне правыми, то есть с "Конфедерацией" (политическая сила, декларирующая прекращение поддержки Украины).

Так же без поддержки "Конфедерации" большинства не будет иметь и оппозиция. Как следствие, эта партия получит "золотую акцию" в новом парламенте.

Зато второй сценарий заключается в том, что проевропейская оппозиция все-таки получит большинство и не будет нуждаться в союзе с "Конфедерацией".

На мой взгляд, наиболее вероятным является сценарий, при котором "Конфедерация" поддерживает какое-то правительство, но не будет формально входить в коалицию.

Причем такой неформальный альянс возможен не только с ПиС, но и с оппозиционной "Гражданской платформой".

Хотя, конечно, вариант с ПиС более вероятен.

Скорее всего, такая коалиция будет выглядеть так, как выглядят последние недели в украинско-польских отношениях.

Это точно не будет простая коалиция для Украины.

Возможна ли коалиция ПиС с кем-то другим, кроме "Конфедерации", например с "Третьим путем"?

Если же речь пойдет о полноценной коалиции, то она скорее возможна с Польской крестьянской партией, которая входит в этот блок, чем с его вторым участником – партией "Польша-2050" Шимона Головни.

Для Украины такой сценарий будет означать продолжение жестких дискуссий по зерну. Однако по другим вопросам можно надеяться на постепенное улучшение отношений.

Социологические опросы последних недель фиксируют постепенное улучшение электоральных позиций партий проевропейской оппозиции.

Да, это очень медленное движение, но тренд однозначный. И это усиливает вероятность сценария, что "Гражданская платформа" сможет получить большинство, привлечь в коалицию левых и "Третий путь". И что она не будет нуждаться в поддержке "Конфедерации".

Но здесь ключевой риск заключается в том, сможет ли "Третий путь" пройти в парламент.

Больше тезисов Михала Потоцкого – в материале Польша теряет монобольшинство: какой будет новая коалиция и что это значит для Украины.