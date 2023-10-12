У Франції розслідують можливе отруєння росіянки з плакатом Овсяннікової

Французька прокуратура в четвер відкрила розслідування ймовірного отруєння у Франції колишньої працівниці російського пропагандистського "Першого каналу" Марини Овсяннікової, яка стала відомою через розмахування в ефірі плакатом проти війни в Україні.

Про розслідування виданню Le Figaro повідомило джерело, близьке до справи, а також видання отримало підтвердження у прокуратурі Парижа, пише "Європейська правда".

У четвер вдень Овсянніковій стало погано, коли вона відчинила двері своєї квартири, розташованої в центрі Парижа, і виявила там порошок.

За словами іншого джерела, близького до справи, Овсяннікова стверджувала, що її отруїли росіяни.

У зв’язку з цим відкрито розслідування та взято зразки в будинку росіянки.

Басманний суд Москви нещодавно заочно засудив Овсяннікову до восьми з половиною років колонії загального режиму за поширення "фейків" про російську армію.

Овсяннікова працювала на російському "Першому каналі" з 2003 по 2022 рік.

14 березня вона влаштувала "антивоєнний протест" нібито на підтримку України.

Під час вечірнього ефіру програми "Врємя" Овсяннікова вибігла у студію з плакатом, на якому були антивоєнні заклики, зокрема англійською мовою.