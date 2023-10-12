Во Франции расследуют возможное отравление россиянки с плакатом Овсянниковой

Французская прокуратура в четверг открыла расследование вероятного отравления во Франции бывшей работницы российского пропагандистского "Первого канала" Марины Овсянниковой, ставшей известной из-за размахивания в эфире плакатом против войны в Украине.

О расследовании изданию Le Figaro сообщил источник, близкий к делу, а также издание получило подтверждение в прокуратуре Парижа, пишет "Европейская правда".

В четверг днем Овсянниковой стало плохо, когда она открыла дверь своей квартиры, расположенной в центре Парижа, и обнаружила там порошок.

По словам другого источника, близкого к делу, Овсянникова утверждала, что его отравили россияне.

В этой связи открыто расследование и взяты образцы в доме россиянки.

Басманный суд Москвы недавно заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение "фейков" о российской армии.

Овсянникова работала на российском "Первом канале" с 2003 по 2022 год.

14 марта она устроила "антивенный протест" якобы в поддержку Украины.

Во время вечернего эфира программы "Время" Овсянникова выбежала в студию с плакатом, на котором были антивоенные призывы, в том числе на английском языке.