У Єврокомісії уточнили, коли буде звіт про виконання Україною кандидатських критеріїв 

У Єврокомісії заявили, що щорічний звіт ЄК щодо розширення буде представлений орієнтовно 8 листопада, однак ця дата не є фіксованою і може ще змінитися.

Про це на брифінгу у середу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, пише "Європейська правда".

"Як ви знаєте, порядок денний засідання колегії комісарів встановлюється керівниками кабінетів (єврокомісарів. – Ред.), зазвичай за два дні до засідання колегії. Ми маємо список онлайн… ви можете переглянути, у який час вказана презентація доповіді, і це 8 листопада, якщо я не помиляюся", – сказав Мамер.

Однак речник відзначив, що наразі ця дата не є фіксованою.

"Ця дата може змінитися, це залежить від рішення керівників кабінетів, вони повинні встановити остаточну дату… Це лише вказівка, це не обіцянка", – додав він.

У своїй доповіді, як очікують, виконавчий орган ЄС має рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Фінальне "зелене світло" початку переговорів про вступ даватиме не Єврокомісія, а держави-члени, які повинні погодити це одноголосно.

Наразі Україна не завершила виконання семи критеріїв і наполегливо провалює виконання однієї з рекомендацій ЄС, яку кілька держав вважають ключовою – йдеться про законодавство про публічно значущих осіб, або PEP'ів.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.