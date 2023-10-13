В Еврокомиссии уточнили, когда будет отчет о выполнении Украиной кандидатских критериев

В Еврокомиссии заявили, что ежегодный отчет ЕК по расширению будет представлен ориентировочно 8 ноября, однако эта дата не является фиксированной и может еще измениться.

Об этом на брифинге в среду заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет "Европейская правда".

"Как вы знаете, повестка дня заседания коллегии комиссаров устанавливается руководителями кабинетов (еврокомиссаров. – Ред.), обычно за два дня до заседания коллегии. У нас есть список онлайн... Вы можете посмотреть, в какое время указана презентация доклада, и это 8 ноября, если я не ошибаюсь", – сказал Мамер.

Однако представитель отметил, что пока эта дата не является фиксированной.

"Эта дата может измениться, это зависит от решения руководителей кабинетов, они должны установить окончательную дату... Это лишь указание, это не обещание", – добавил он.

В своем докладе, как ожидается, исполнительный орган ЕС должен рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Финальный "зеленый свет" началу переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.

На данный момент Украина не завершила выполнение семи критериев и упорно проваливает выполнение одной из рекомендаций ЕС, которую несколько государств считают ключевой – речь идет о законодательстве о публично значимых лицах, или PEP'ов.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.