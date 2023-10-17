Чому перемога у “геноцидній” справі проти РФ є надзвичайно важливою для України

Гарольд Коу (Harold Hongju Koh) – професор в Єлі, який допомагає Україні довести до покарання судові справи проти РФ. У тому числі – пов’язані з геноцидом.

ЄвроПравда зустрілася з ним у Гаазі під час слухань у справі "Україна проти РФ" за Конвенцією щодо геноциду. Цей позов Україна подала ще у лютому 2022 року, і на той час Київ ще не мав доказів того, що Путін справді готує геноцид українців, – позов України був креативним та не містив геноцидних звинувачень. Але відтоді сталися Буча, Маріуполь тощо... Чи достатньо цього, щоб звинуватити Росію в найтяжчому злочині на землі?

Про це, а також про важливість перемоги у поточній "геноцидній" справі проти РФ – у нашому відеоінтерв’ю. Також до вашої уваги – версія без перекладу, англійською.

Ну а текстовий виклад основних тез розмови – у матеріалі "У Путіна дуже мало шансів надовго залишитися при владі". Інтерв’ю юридичного радника України.

Під час російського вторгнення до України скоєно багато воєнних злочинів. Однак поки що прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) звинуватив Владіміра Путіна лише у викраденні дітей. А звинувачень у геноциді немає.

Чому так? Одна з проблем у доведенні геноциду полягає в тому, що в зоні бойових дій важко збирати докази злочинів. Але це питання вирішується. Вже кілька груп займаються збиранням доказів, і не виключено, що вони засвідчать вчинення геноциду.

І спершу ми подали цю скаргу проти РФ. Її мета була у тому, щоби привернути увагу до фейкового використання Росією Конвенції про геноцид.

По-перше, росіяни неправдиво заявили, що в Україні відбувається геноцид.

А по-друге, вони використали це твердження як виправдання для свого вторгнення в Україну. Тож якщо суд доведе, що ці заяви неправдиві, то виходить, що і їхнє вторгнення було протиправним.

Адже це буде перше юридичне рішення про те, що вторгнення Росії є незаконним.

Юридично незаконність могла би підтвердити Рада безпеки ООН – але це неможливо, бо Росія має там право вето. А резолюції Генасамблеї ООН не є доказом у системі міжнародного права. Тому рішення найвищої судової інстанції системи ООН є дуже важливим, щоб надалі мати право казати: Росія діє незаконно.

Загалом у юридичній битві українці перемагають, але попри це, у перемозі у конкретній справі неможливо бути впевненим наперед.

У справі щодо геноциду на боці України – підтримка її партнерів. 33 країни виступили в суді на боці України, засвідчивши, що це не просто справа "Україна проти Росії". Це – "Росія проти міжнародного права".

У Путіна дуже мало шансів надовго залишитися при владі.

Є імовірність, що його скинуть. Зрештою, в СРСР колись тихо прибрали Юрія Андропова, також колишнього голову КДБ.

Або він може втекти. Агенти КДБ, як правило, мають стратегії відходу. Путін, наскільки відомо, побудував дачу на Близькому Сході й міг взяти туди гроші.

І є третя можливість для нього – це переговори. Але я не думаю, що він зможе домовитися про своє звільнення від кримінальної відповідальності.

Докладніше, у тому числі про спецтрибунал для Путіна і ідею подати в суд на РФ щодо геноциду, – у матеріалі "У Путіна дуже мало шансів надовго залишитися при владі". Інтерв’ю юридичного радника України.