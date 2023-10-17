Гарольд Коу (Harold Hongju Koh) – профессор в Йеле, который помогает Украине довести до наказания судебные дела против РФ. В том числе – связанные с геноцидом.

"ЕвроПравда" встретилась с ним в Гааге во время слушаний по делу "Украина против РФ" по Конвенции о геноциде. Этот иск Украина подала еще в феврале 2022 года, и в то время Киев еще не имел доказательств того, что Путин действительно готовит геноцид украинцев, – иск Украины был креативным и не содержал геноцидных обвинений. Но с тех пор произошли Буча, Мариуполь и т.д... Достаточно ли этого, чтобы обвинить Россию в самом тяжком преступлении на земле?

Об этом, а також о важности победы в текущем "геноцидном" деле против РФ – в нашем видеоинтервью. Также вашему вниманию – версия без перевода, на английском.

Ну а текстовое изложение основных тезисов разговора – в материале "У Путина очень мало шансов надолго остаться при власти". Интервью юридического советника Украины.

Во время российского вторжения в Украину совершено много военных преступлений. Однако пока прокурор Международного уголовного суда (МУС) обвинил Владимира Путина только в похищении детей. А обвинений в геноциде нет.

Одна из проблем в доказывании геноцида заключается в том, что в зоне боевых действий трудно собирать доказательства преступлений. Но этот вопрос решается. Уже несколько групп занимаются сбором доказательств, и не исключено, что они засвидетельствуют совершение геноцида.

И сначала мы подали эту жалобу против РФ. Ее цель была в том, чтобы привлечь внимание к фейковому использованию Россией Конвенции о геноциде.

Во-первых, россияне ложно заявили, что в Украине происходит геноцид.

А во-вторых, они использовали это утверждение как оправдание для своего вторжения в Украину. Поэтому если суд докажет, что эти заявления ложные, то получается, что и их вторжение было противоправным.

Ведь это будет первое юридическое решение о том, что вторжение России является незаконным.

Юридически незаконность мог бы подтвердить Совет безопасности ООН – но это невозможно, потому что Россия имеет там право вето. А резолюции Генассамблеи ООН не являются доказательством в системе международного права. Поэтому решение высшей судебной инстанции системы ООН очень важно, чтобы в дальнейшем иметь право говорить: Россия действует незаконно.

В целом в юридической битве украинцы побеждают, но несмотря на это, в победе в конкретном деле невозможно быть уверенным заранее.

В деле о геноциде на стороне Украины – поддержка ее партнеров. 33 страны выступили в суде на стороне Украины, показав, что это не просто дело "Украина против России". Это – "Россия против международного права".

У Путина очень мало шансов надолго остаться у власти.

Есть вероятность, что его свергнут. В конце концов, в СССР когда-то тихо убрали Юрия Андропова, также бывшего главу КГБ.

Или он может сбежать. Агенты КГБ, как правило, имеют стратегии отхода. Путин, насколько известно, построил дачу на Ближнем Востоке и мог взять туда деньги.

И есть третья возможность для него – это переговоры. Но я не думаю, что он сможет договориться о своем освобождении от уголовной ответственности.

Подробнее, в том числе о спецтрибунале для Путина и идее подать в суд на РФ по геноциду, – в материале "У Путина очень мало шансов надолго остаться при власти". Интервью юридического советника Украины.