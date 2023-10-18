Як діяти Заходу, щоб зламати плани терористів у Європі

За останній час ми стали очевидцями все більшої кількості спалахів насильства, яке має характерні ознаки тероризму.

Західні політики мають рішуче реагувати, а суспільства – згуртуватися й не дати ворогам дестабілізувати країну.

Інакше виграють від того терористи й авторитарні режими, серед яких і Росія, попереджає дослідник медіа і тероризму, аналітик ГО "Інтерньюз-Україна" Ігор Мисловський у колонці Спіраль тероризму: як насильство може дестабілізувати Захід і допомогти Росії.

Автор колонки зазначає, що для сучасного тероризму важлива не стільки кількість жертв, як кількість тих, хто побачить це насильство у медіа.Мета терористів – залякати своїм нападом суспільство, поширити страх та підняти паніку випадковими вбивствами до того градуса, аби громадяни вимагали від влади поступок для виконавців насильства.

"На жаль, демократії – менш стійкі до тероризму, ніж авторитарні форми правління", – констатує Ігор Мисловський.

Він додає, що сучасний тероризм неможливий без публічності, яку їм щедро дарують західні медіа.

За словами експерта, масивні інформаційні потоки про теракти тримають західні суспільства у постійній напрузі та страху.

"Американська дослідниця Бріджит Накос підрахувала, що у перші місяці після терактів 9/11 американські медіа цитували президента США Джорджа Буша не більше, ніж лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. І це точно не той баланс, якого мають дотримуватися журналісти.

Однак проблема не лише у популяризації терористів та їхніх ідеологій, а й у так званому copycat effect. Йдеться про те, що трансляція терактів у медіа сприяє появі нових", – пише дослідник медіа і тероризму, аналітик ГО "Інтерньюз-Україна".

Два теракти – у Франції та Бельгії – упродовж останніх днів стали тривожним сигналом. Війна між Ізраїлем та ХАМАС вже спровокувала невдоволення певних груп у Європі. І для тих, хто до цього виношував певні екстремістські ідеї, здійснені теракти можуть стати прикладом для наслідування та сигналом до дій.

Ігор Мисловський зазначає, що творці тероризму зазвичай маніпулюють релігійними й національними сентиментами, акцентують увагу на ставленні до мігрантів і біженців, соціально-економічних розривах.

Однак завжди, наголошує експерт, за цим фасадом стоять політичні або й навіть геополітичні інтереси.

"Тероризм може стати дієвим гібридним методом для дестабілізації Європи. І ситуацією може скористатися Росія", – попереджає дослідник медіа і тероризму.

За його словами, спалах тероризму і насильницьких протестних рухів у Європі може спричинити внутрішньополітичну нестабільність, і уряди, які сьогодні підтримують Київ, можуть опинитися у хиткій ситуації.

Він нагадує, що такою турбулентністю в Європі зазвичай користуються праві сили, здобуваючи політичні бали антимігрантською та ісламофобською риторикою. А праві, як відомо, не нехтують зв’язками з росіянами.

"У глобальному ж контексті така дестабілізація могла б виказати неспроможність демократій протистояти тероризму. За таких обставин виборці, ймовірно, вимагатимуть згортання демократичних свобод для певних груп та запровадження жорсткіших правил.

А така нерівність у правах зазвичай лише розкручує спіраль насильства та веде до подальшого скочування світу у вісь авторитаризму.", – зазначає Ігор Мисловський.

Він вважає, що саме медіа відігрують ключову роль у протидії тероризму, оскільки він залежний від публічності.

"ЗМІ мають не просто висвітлювати випадкові теракти, а більше пояснювати суспільствам про мотиви цих злочинів і про те, хто може виграти від спалаху такого насильства.

Суспільства, де чітко усвідомлюють, хто такі терористи, де існує почуття солідарності, зазвичай справляються із актами терору значно краще, ніж суспільства, де такі речі шокують і де не розповідають про бойовиків", – резюмує експерт.

Докладніше – у повній версії колонки Ігоря Мисловського Спіраль тероризму: як насильство може дестабілізувати Захід і допомогти Росії.