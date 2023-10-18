Как действовать Западу, чтобы сломать планы террористов в Европе

За последнее время мы стали очевидцами все большего количества вспышек насилия, которое имеет характерные признаки терроризма.

Западные политики должны решительно реагировать, а общества – сплотиться и не дать врагам дестабилизировать страны.

Иначе выиграют от этого террористы и авторитарные режимы, среди которых и Россия, предупреждает исследователь медиа и терроризма, аналитик ОО "Интерньюз-Украина" Игорь Мисловский и предлагает шаги противодействия этому в колонке Спираль терроризма: как насилие может дестабилизировать Запад и помочь России.

Автор колонки отмечает, что для современного терроризма важно не столько количество жертв, сколько количество тех, кто увидит это насилие в медиа. Цель террористов – запугать своим нападением общество, распространить страх и поднять панику случайными убийствами до того градуса, чтобы граждане требовали от власти уступок для исполнителей насилия.

"К сожалению, демократии – менее устойчивы к терроризму, чем авторитарные формы правления", – констатирует Игорь Мисловский.

Он добавляет, что современный терроризм невозможен без публичности, которую им щедро дарят западные медиа.

По словам эксперта, массивные информационные потоки о терактах держат западные общества в постоянном напряжении и страхе.

"Американская исследовательница Бриджит Накос подсчитала, что в первые месяцы после терактов 9/11 американские медиа цитировали президента США Джорджа Буша не больше, чем лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. И это точно не тот баланс, которого должны придерживаться журналисты.

Однако проблема не только в популяризации террористов и их идеологий, но и в так называемом copycat effect. Речь идет о том, что трансляция терактов в медиа способствует появлению новых", – пишет исследователь медиа и терроризма, аналитик ОО "Интерньюз-Украина".

Два теракта – во Франции и Бельгии – за последние дни стали тревожным сигналом. Война между Израилем и ХАМАС уже спровоцировала недовольство определенных групп в Европе. И для тех, кто до этого вынашивал определенные экстремистские идеи, совершенные теракты могут стать примером для подражания и сигналом к действиям.

Игорь Мисловский отмечает, что создатели терроризма обычно манипулируют религиозными и национальными сантиментами, акцентируют внимание на отношении к мигрантам и беженцам, социально-экономических разрывах.

Однако всегда, отмечает эксперт, за этим фасадом стоят политические или даже геополитические интересы.

"Терроризм может стать действенным гибридным методом для дестабилизации Европы. И ситуацией может воспользоваться Россия", – предупреждает исследователь медиа и терроризма.

По его словам, вспышка терроризма и насильственных протестных движений в Европе может вызвать внутриполитическую нестабильность, и правительства, которые сегодня поддерживают Киев, могут оказаться в шаткой ситуации.

Он напоминает, что такой турбулентностью в Европе обычно пользуются правые силы, получая политические баллы антимигрантской и исламофобской риторикой. А правые, как известно, не пренебрегают связями с россиянами.

"В глобальном же контексте такая дестабилизация могла бы показать неспособность демократий противостоять терроризму. При таких обстоятельствах избиратели, вероятно, потребуют свертывания демократических свобод для определенных групп и введения более жестких правил.

А такое неравенство в правах обычно только раскручивает спираль насилия и ведет к дальнейшему скатыванию мира в ось авторитаризма", – отмечает Игорь Мисловский.

Он считает, что именно медиа играют ключевую роль в противодействии терроризму, поскольку он зависим от публичности.

"СМИ должны не просто освещать случайные теракты, а больше объяснять обществам о мотивах этих преступлений и о том, кто может выиграть от вспышки такого насилия.

Общества, где четко осознают, кто такие террористы, где существует чувство солидарности, обычно справляются с актами террора значительно лучше, чем общества, где такие вещи шокируют и где не рассказывают о боевиках", – резюмирует эксперт.

Подробнее – в полной версии колонки Игоря Мисловского Спираль терроризма: как насилие может дестабилизировать Запад и помочь России.