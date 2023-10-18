Європейський центробанк оголосив про новий етап впровадження цифрового євро

Рада керуючих Європейського центробанку – регулятора єврозони – в середу ухвалила рішення про перехід до підготовчої фази впровадження цифрового євро – цифрового аналогу грошей, які видаються центробанком.

Про це йдеться в пресрелізі ЄЦБ, який цитує "Європейська правда".

Перехід до підготовчої фази запровадження цифрового євро знаменує завершення початого ще в жовтні 2021 року етапу дослідження, протягом якого Європейський центробанк вивчав варіанти дизайну та розповсюдження валюти.

На основі висновків цього етапу регулятор розробив дизайн цифрового євро, який буде "широко доступний для громадян і підприємств через поширення через підконтрольних посередників, як-то банки", йдеться в повідомленні.

Згідно з пропозиціями ЄЦБ, цифрове євро буде доступним для всіх онлайн та офлайн і безкоштовним для базового використання, дозволить миттєво здійснювати платежі в євро з високим рівнем конфіденційності.

Етап підготовки цифрового євро розпочнеться 1 листопада й спочатку триватиме два роки. У цей час Європейський центробанк допрацює правила використання валюти, а також проведе тестові випробування цифрового євро.

За їхніми підсумками Рада керуючих банку має ухвалити рішення про перехід до "можливого майбутнього випуску і впровадження цифрового євро", пише ЄЦБ у пресрелізі.

Цифрове євро – це різновид цифрових валют центрального банку, тобто фактично електронного аналога паперових грошей, які ці центробанки випускають. На відміну від криптовалют, ці валюти регулюються центробанками, що, як стверджують їхні прихильники, зменшує ризик шахрайства.

Раніше цього року, нагадаємо, Європейський Союз першим у світі остаточно затвердив правила для вільного криптовалютного сектору.