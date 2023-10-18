Европейский центробанк объявил о новом этапе внедрения цифрового евро

Совет управляющих Европейского центробанка – регулятора еврозоны – в среду принял решение о переходе к подготовительной фазе внедрения цифрового евро – цифрового аналога денег, выдаваемых центробанком.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ, который цитирует "Европейская правда".

Переход к подготовительной фазе введения цифрового евро знаменует завершение начатого еще в октябре 2021 года этапа исследования, в течение которого Европейский центробанк изучал варианты дизайна и распространения валюты.

На основе выводов этого этапа регулятор разработал дизайн цифрового евро, который будет "широко доступен для граждан и предприятий через распространение через подконтрольных посредников, таких как банки", говорится в сообщении.

Согласно предложениям ЕЦБ, цифровое евро будет доступным для всех онлайн и офлайн и бесплатным для базового использования, позволит мгновенно осуществлять платежи в евро с высоким уровнем конфиденциальности.

Этап подготовки цифрового евро начнется 1 ноября и первоначально продлится два года. В это время Европейский центробанк доработает правила использования валюты, а также проведет тестовые испытания цифрового евро.

По их итогам Совет управляющих банка должен принять решение о переходе к "возможному будущему выпуску и внедрению цифрового евро", пишет ЕЦБ в пресс-релизе.

Цифровое евро – это разновидность цифровых валют центрального банка, то есть фактически электронного аналога бумажных денег, которые эти центробанки выпускают. В отличие от криптовалют, эти валюты регулируются центробанками, что, как утверждают их сторонники, уменьшает риск мошенничества.

Ранее в этом году, напомним, Европейский Союз первым в мире окончательно утвердил правила для свободного криптовалютного сектора.