Головні міфи про найсуперечливіший закон із "пакета ЄС"

17 жовтня, Верховна Рада прийняла законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), який лишався єдиною перепоною для рішення про початок вступних переговорів до ЄС.

Норма про "безстрокових PEPів" не нова для України. Такий закон діяв ще у 2019 році, але у листопаді 2022-го депутати проголосували за шкідливі поправки. Саме тоді з’явилася норма про те, що статус PEP, без винятків, буде зберігатися лише три роки після звільнення з політично значущої посади.

Новий закон виправляє цей недолік, але якраз ці зміни породили бурхливе обговорення серед українців.

7 найпопулярніших міфів про PEP і їхнє розвінчання – у статті юридичного радника Transparency International Ukraine Олександра Калітенка.

Міф 1: Закон про PEPів зробили жорсткішим, ніж треба! Проголосували під фейковим соусом євроінтеграції те, чого ЄС не вимагав, а переговорна група України провалилася.

Це неправда. Прийнятий закон про PEPів відповідає рекомендаціям FATF №12 та 22, обов'язковій для держав ЄС директиві (яку держава-кандидат зобов'язана втілити), а також вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги.

Те, що правила для українських PEPів мають бути не менш жорсткими, ніж, скажімо, для Німеччини, було для ЄС категоричною вимогою.

Міф 2: Тепер усім держслужбовцям доведеться довічно підтверджувати кожну операцію. Придумали покарання для всіх, хто працює на державу!

Теза про безстроковий моніторинг, яка набула великої популярності, є міфом, а точніше – маніпуляцією.

Стандарти ЄС та FATF дійсно допускають принцип довічного контролю. Однак ця норма не стосується всіх політично значущих осіб.

Ухвалений Верховною Радою закон каже про посилений моніторинг протягом 12 місяців після звільнення; точно така норма є і у Директиві ЄС.

Тобто якщо за 12 місяців посиленого фінмоніторингу фінустанова підтвердить низький ризик операцій у PEPа, то посилений фінмоніторинг щодо нього припиниться, і надалі він нічим не відрізнятиметься від звичайної фізособи.

А звичайний фінмоніторинг і так застосовується до всіх клієнтів банків.

Міф 3: Закон про PEPів підвели під неконституційність, щоб його скасувати. Мовляв, парламент "заднім числом посилив відповідальність для тих, хто не був PEPами, а тепер став ними".

Це також неправда.

Закон не стосується посилення юридичної відповідальності для PEPів і відповідно не має зворотної дії в часі.

Міф 4: Тепер ніхто не захоче бути держслужбовцем, бо люди боятимуться стати PEPом, причому разом із сімʼєю, яка теж страждатиме.

Статус PEP отримують тільки топпосадовці. Держслужбовців, посади яких належать до категорій "Б" та "В", він не стосуватиметься.

Більше – у матеріалі Олександра Калітенка 7 міфів про PEPів: розвінчуємо маніпуляції щодо закону про фінмоніторинг політично значущих осіб.