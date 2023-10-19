Главные мифы о самом противоречивом законе из "пакета ЕС"

17 октября, Верховная Рада приняла законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP), который оставался единственной преградой для решения о начале вступительных переговоров в ЕС.

Норма о "бессрочных PEPах" не нова для Украины. Такой закон действовал еще в 2019 году, но в ноябре 2022-го депутаты проголосовали за вредные поправки. Именно тогда появилась норма о том, что статус PEP, без исключений, будет сохраняться только три года после увольнения с политически значимой должности.

Новый закон исправляет этот недостаток, но как раз эти изменения породили бурное обсуждение среди украинцев.

7 самых популярных мифов о PEP и их развенчание – в статье юридического советника Transparency International Ukraine Александра Калитенко.

Миф 1: Закон о PEPах сделали жестче, чем надо! Проголосовали под фейковым соусом евроинтеграции то, чего ЕС не требовал, а переговорная группа Украины провалилась.

Это неправда. Принятый закон о PEPах соответствует рекомендациям FATF №12 и 22, обязательной для государств ЕС директиве (которую государство-кандидат обязано воплотить), а также требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи.

То, что правила для украинских PEPов должны быть не менее жесткими, чем, скажем, для Германии, было для ЕС категорическим требованием.

Миф 2: Теперь всем госслужащим придется пожизненно подтверждать каждую операцию. Придумали наказание для всех, кто работает на государство!

Тезис о бессрочном мониторинге, который приобрел большую популярность, является мифом, а точнее – манипуляцией.

Стандарты ЕС и FATF действительно допускают принцип пожизненного контроля. Однако эта норма не касается всех политически значимых лиц.

Принятый Верховной Радой закон говорит об усиленном мониторинге в течение 12 месяцев после освобождения; точно такая норма есть и в Директиве ЕС.

То есть если за 12 месяцев усиленного финмониторинга финучреждение подтвердит низкий риск операций у PEPа, то усиленный финмониторинг в отношении него прекратится, и в дальнейшем он ничем не будет отличаться от обычного физлица.

А обычный финмониторинг и так применяется ко всем клиентам банков.

Миф 3: Закон о PEPах подвели под неконституционность, чтобы его отменить. Мол, парламент "задним числом ужесточил ответственность для тех, кто не был PEPами, а теперь стал ими".

Это также неправда. Закон не касается усиления юридической ответственности для PEPов и соответственно не имеет обратного действия во времени.

Миф 4: Теперь никто не захочет быть госслужащим, потому что люди будут бояться стать PEPом, причем вместе с семьей, которая тоже будет страдать.

Статус PEP получают только топ-чиновники. Госслужащих, должности которых относятся к категориям "Б" и "В", он не будет касаться.

Больше – в материале Александра Калитенко 7 мифов о PEPах: развенчиваем манипуляции вокруг закона о финмониторинге политически значимых лиц.