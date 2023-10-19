Прем'єрка Литви: Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Україні

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте переконана, що нове загостренні конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС не вплине на підтримку Заходом України.

Про це вона сказала в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, розв'язаній проти неї Росією, тому західні країни повинні не припиняти постачання їй необхідної зброї та фінансів.

Шимоніте висловила впевненість, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку партнерів, включно з військовою та фінансовою.

Вона зазначила, що більшість країн розуміють, що російське вторгнення в Україну, а також протистояння між Ізраїлем і ХАМАС – це довгострокові проблеми, тому мають зосередити увагу на проблемах оборони та безпеки.

Литовська прем'єрка додала, що країни Балтії зробили це вже багато років тому, а іншим демократичним державам теж слід збільшити військовий потенціал і виробляти більше військового обладнання та озброєнь.

Вона наголосила, що Україна щодня доводить, що вона бореться за право увійти до Європейського Союзу та НАТО.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна була в європейській сім'ї, так само, як і в сім'ї НАТО. Але для цього необхідний консенсус за столом переговорів, тому це займе якийсь час", – сказала Шимоніте.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що підтримка України залишається "пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Крім того, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні та її сусідці Молдові подальшу підтримку у боротьбі з Росією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.