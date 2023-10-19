Премьер Литвы: Война в Израиле не ослабит помощь Украине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните убеждена, что новое обострение конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС не повлияет на поддержку Западом Украины.

Об этом она сказала в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, крайне важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной против нее Россией, поэтому западные страны должны не прекращать поставки ей необходимого оружия и финансов.

Шимоните выразила уверенность, что Украина сможет рассчитывать на дальнейшую реальную поддержку со стороны партнеров, включая военную и финансовую.

Она отметила, что большинство стран понимают, что российское вторжение в Украину, а также противостояние между Израилем и ХАМАС – это долгосрочные проблемы, поэтому должны сосредоточить внимание на проблемах обороны и безопасности.

Литовский премьер добавила, что страны Балтии сделали это уже много лет назад, а другим демократическим государствам тоже следует увеличить военный потенциал и производить больше военного оборудования и вооружений.

Она подчеркнула, что Украина ежедневно доказывает, что борется за право войти в Европейский Союз и НАТО.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была в европейской семье, так же как и в семье НАТО. Но для этого необходим консенсус за столом переговоров, поэтому это займет какое-то время", – сказала Шимоните.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что поддержка Украины остается "приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала Украине и ее соседке Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.