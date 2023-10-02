Кулеба: Рано говорити, як вибори у Словаччині вплинуть на підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав дочекатися формування коаліції у Словаччині, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки України після виборів 30 вересня.

Про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", – сказав міністр.

Нагадаємо, словацький експрем'єр Роберт Фіцо, який виступає проти військової підтримки України, та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.

Після оголошення результатів Фіцо повторив свої заяви про наміри припинити надавати допомогу Україні.

Читайте більше: Словаччина за крок до проросійського розвороту: чи зупинять появу "нового Орбана" у ЄС.