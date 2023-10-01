Переможець виборів у Словаччині все ще хоче припинити допомогу Україні: У нас більші проблеми

Лідер партії Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах в Словаччині, Роберт Фіцо повторив заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", – зазначив Фіцо.

Він додав, що готовий розпочати переговори з іншими партіями про формування коаліційного уряду, як тільки президентка Зузана Чапутова попросить його про це.

"Ми тут, ми готові, ми дечому навчилися, ми стали більш досвідченими. У нас є чіткі ідеї, у нас є чіткі плани. Ми знаємо, що саме має робити уряд", – зауважив Фіцо.

Роберт Фіцо та очолювана ним політсила SMER-SD отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи.

Фіцо і раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз "ілюзорно", а також заявляв, що в Україні нібито "толерують нацизм".

Про можливі коаліційні розклади в Словаччині читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.