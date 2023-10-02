Кулеба: Рано говорить, как выборы в Словакии повлияют на поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал дождаться формирования коалиции в Словакии, чтобы понять, какой будет позиция Братиславы по поддержке Украины после выборов 30 сентября.

Об этом Кулеба сказал во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", – сказал министр.

Напомним, словацкий экс-премьер Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины, и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

После объявления результатов Фицо повторил свои заявления о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

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