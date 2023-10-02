Профільний єврокомісар не став оцінювати, чи виконала Україна критерії кандидата

Єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї, який прибув до Києва для участі у неформальному засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, утримався від оцінки виконання Києвом семи кандидатських критеріїв.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Варгеї, коментуючи у понеділок вранці прогрес України на шляху до Євросоюзу, зауважив, що звіт Єврокомісії про розширення ЄС "неминуче з’явиться".

"Ми працюємо разом з українською владою і подивимось, який результат вони покажуть за сімома критеріями, але також за ширшими критеріями приєднання. Зараз ще рано говорити, чи всі сім критеріїв були виконані, тому що робота ще триває. З нашого боку ми готові, коли Україна буде готова", – сказав Варгеї.

Нагадаємо, звіт про розширення від Європейської комісії очікують наприкінці жовтня. У ньому ЄК дасть свою оцінку тому, чи виконала Україна сім рекомендацій, які отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС в червні минулого року.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

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