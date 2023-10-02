Профильный еврокомиссар не стал оценивать, выполнила ли Украина критерии кандидата

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархеи, который прибыл в Киев для участия в неформальном заседании министров иностранных дел Евросоюза, воздержался от оценки выполнения Киевом семи кандидатских критериев.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вархеи, комментируя в понедельник утром прогресс Украины на пути в Евросоюз, отметил, что отчет Еврокомиссии о расширении ЕС "неизбежно появится".

"Мы работаем вместе с украинскими властями и посмотрим, какой результат они покажут по семи критериям, но также по более широким критериям присоединения. Сейчас еще рано говорить, все ли семь критериев были выполнены, потому что работа еще продолжается. С нашей стороны мы готовы, когда Украина будет готова", – сказал Вархеи.

Напомним, отчет о расширении от Европейской комиссии ожидают в конце октября. В нем ЕК даст свою оценку тому, выполнила ли Украина семь рекомендаций, которые получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС в июне прошлого года.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

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