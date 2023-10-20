У Мінкульті обіцяють повернення "скіфського золота" з Нідерландів найближчим часом

Колекція "скіфського золота", яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли РФ окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.

Про це повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, повідомляє "Європейська правда".

"МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить низку заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну", – зазначив Карандєєв.

Як відомо, виставка "Крим – золотий острів у Чорному морі", що презентує колекцію скіфських золотих прикрас, була сформована в музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один з яких розташований у Києві, чотири – у Криму. Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію – 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн євро.



На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна, зі свого боку, заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо державі Україна.



У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції, після чого у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.



9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю "скіфського золота" і постановив передати його Україні.

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