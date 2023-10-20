В Минкульте обещают возвращение "скифского золота" из Нидерландов в ближайшее время

Коллекция "скифского золота", которая была выставлена в музее в Нидерландах в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, сообщает "Европейская правда".

"МКИП совместно с партнерами из Нидерландов проводит ряд мероприятий, направленных на скорейшее возвращение коллекции артефактов в Украину", – отметил Карандеев.

Как известно, выставка "Крым – золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, четыре – в Крыму. После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащей крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина, в свою очередь, заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно государству Украина.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе 2022 года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

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