Байден надіслав до Конгресу запит для допомоги Україні та Ізраїлю на майже 105 млрд доларів

Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу із запитом на майже 105 мільярдів доларів на фінансування допомоги України, Ізраїлю та безпеки кордонів США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNBC.

Найбільший запит президента Джо Байдена в цьому пакеті – понад 61 мільярд доларів для України.

Він також закликає виділити додатково 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, ще 2 мільярди доларів для безпеки Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону і трохи більше 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм – о 20:00 за Вашингтоном – звернувся до нації зі спеціальною промовою, у якій пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.

Варто зазначити, Палата представників США досі не обрала спікера, тому не у змозі голосувати за будь-які законопроєкти, у тому числі за допомогу для України.

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