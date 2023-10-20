Байден попросил Конгресс о пакете на $105 млрд со средствами для Украины и Израиля

Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс с запросом на почти 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNBC.

Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – предусмотрен для Украины.

Байден также призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

Напомним, 19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.

Он подчеркнул, что отказывается допустить успех "террористов и тиранов" – боевиков ХАМАС и Владимира Путина – из-за политических распрей внутри США.

Стоит отметить, что Палата представителей США до сих пор не избрала спикера, поэтому не в состоянии голосовать за любые законопроекты, в том числе за помощь для Украины.

Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.