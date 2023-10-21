Столтенберг поговорив з Ердоганом, згадав вступ Швеції в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у суботу провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомили сам Столтенберг і пресслужба Ердогана в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Генсек НАТО зазначив, що обговорив із Ердоганом тероризм і ситуацію на Близькому Сході.

"Ми згодні, що з тероризмом треба боротися й захищати цивільне населення. Вітаю той факт, що до Гази зараз надходить надзвичайна допомога", – написав він.

Столтенберг також згадав без подробиць, що під час розмови порушувався вступ Швеції до НАТО.

У повідомленні пресслужби Ердогана згадано лише про обговорення ситуації в секторі Гази й "кроки, які необхідно вжити для запобігання порушенням прав людини, а також про безперебійну доставку гуманітарної допомоги невинному цивільному населенню".

Джерела шведських ЗМІ раніше повідомили, що Стокгольм оптимістично оцінює процес вступу до НАТО й очікує, що він завершиться протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину. Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.