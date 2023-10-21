Столтенберг поговорил с Эрдоганом, упомянул вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в субботу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили сам Столтенберг и пресс-служба Эрдогана в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Генсек НАТО отметил, что обсудил с Эрдоганом терроризм и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы согласны, что с терроризмом надо бороться и защищать гражданское население. Приветствую тот факт, что в Газу сейчас поступает чрезвычайная помощь", – написал он.

Столтенберг также упомянул без подробностей, что во время разговора затрагивался вступление Швеции в НАТО.

В сообщении пресс-службы Эрдогана упомянуто лишь об обсуждении ситуации в секторе Газа и "шагах, которые необходимо предпринять для предотвращения нарушений прав человека, а также о бесперебойной доставке гуманитарной помощи невинному гражданскому населению".

Источники шведских СМИ ранее сообщили, что Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что он завершится в течение следующих нескольких недель.

Напомним, в июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию. Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.