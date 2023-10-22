Британія закликала армію Ізраїлю до "стриманості і дисципліни", знищуючи ХАМАС

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі заявив у суботу, що Ізраїль зобов’язаний поважати міжнародне право та зберігати життя цивільного населення в секторі Гази, а його військові повинні проявляли стриманість.

Про це Клеверлі сказав на Каїрському саміті миру, організованому Єгиптом, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

"Сполучене Королівство ясно і постійно чітко заявляє, що Ізраїль має право на самозахист і право забезпечити звільнення тих, хто був викрадений 7 жовтня", — сказав Клеверлі.

Водночас він підкреслив, що ми та "вони повинні працювати, щоб полегшити страждання палестинського народу в Газі, і щоб їхні дії відповідали міжнародному праву".

"Незважаючи на неймовірно складні обставини, я закликав ізраїльських військових до дисципліни, професіоналізму та стриманості", – додав він.

Клеверлі сказав, що міжнародне співтовариство має працювати над тим, щоб ситуація в Газі не спровокувала регіональний конфлікт, заявивши, що цього хоче ХАМАС.

"У нас є обов’язок, обов’язок працювати разом, щоб не допустити, щоб нестабільність поглинула регіон і забрала ще більше життів", – сказав Клеверлі.

"Тому ми повинні переконатися, що ХАМАС не переможе. Натомість ми повинні забезпечити перемогу мирного співіснування", – додав він.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

У суботу ввечері перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в сектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.

