Британия призвала армию Израиля к "сдержанности и дисциплине", уничтожая ХАМАС

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил в субботу, что Израиль обязан уважать международное право и сохранять жизнь гражданского населения в секторе Газа, а его военные должны проявлять сдержанность.

Об этом Клеверли сказал на Каирском саммите мира, организованном Египтом, его цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

"Соединенное Королевство ясно и постоянно четко заявляет, что Израиль имеет право на самозащиту и право обеспечить освобождение тех, кто был похищен 7 октября", – сказал Клеверли.

В то же время он подчеркнул, что мы и "они должны работать, чтобы облегчить страдания палестинского народа в Газе и чтобы их действия соответствовали международному праву".

"Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, я призвал израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности", – добавил он.

Клеверли сказал, что международное сообщество должно работать над тем, чтобы ситуация в Газе не спровоцировала региональный конфликт, заявив, что этого хочет ХАМАС.

"У нас есть обязанность, обязанность работать вместе, чтобы не допустить, чтобы нестабильность поглотила регион и унесла еще больше жизней", – сказал Клеверли.

"Поэтому мы должны убедиться, что ХАМАС не победит. Вместо этого мы должны обеспечить победу мирного сосуществования", – добавил он.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галеви сообщил в субботу командование ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.

В субботу вечером первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.