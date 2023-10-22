Прогноз: Правопопулісти тріумфують на виборах у Швейцарії 

Ультраправа та євроскептична Швейцарська народна партія (SVP) продемонструвала найсильніші результати на національних виборах до парламенту в неділю.

Про це свідчить прогноз видання NZZ, пише "Європейська правда".

SVP, яка зосередила свою кампанію на антимігрантській риториці, за прогнозами, отримає близько 30% голосів – порівняно з 25,6% чотири роки тому. Цей результат є вищим, ніж передбачали передвиборчі опитування. З 2003 року SVP – найбільша партія у парламенті країни.

Соціал-демократи, Вільні демократи та Центристський альянс також, за прогнозами, досягнуть успіхів, причому лише Зелені та Зелені ліберали, за прогнозами, втратять підтримку у порівнянні з 2019 роком.

Остаточні результати голосування будуть відомі за декілька годин.

Незалежно від результатів, зміни у виконавчій владі Швейцарії малоймовірні, оскільки уряд із 7 членів сформований не коаліцією чи абсолютною більшістю, а діє за домовленістю між найбільшими партіями, що обмежує можливості для значних політичних зрушень.

Посилення позицій ультраправих, імовірно, вплине на риторику влади щодо міграційних питань – які Швейцарська народна партія активно використовувала у виборчій кампанії – та зменшить увагу до проблеми кліматичних змін.

Виборчі дільниці були відкриті лише кілька годин в неділю, оскільки переважна більшість швейцарських виборців голосували протягом чотирьох тижнів до дня виборів.

Нагадаємо, зараз міністр внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе обіймає посаду президента, він був обраний у 2023 році.