У Швейцарії проходять парламентські вибори, де очікують перемоги правопопулістів

У Швейцарії 22 жовтня відбуваються парламентські вибори, на яких очікують успіху популістської правої Швейцарської народної партії (SVP).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці будуть відкриті лише кілька годин у неділю вранці, оскільки переважна більшість швейцарських виборців голосували протягом чотирьох тижнів до дня виборів.

Очікують, що перші результати будуть оголошені приблизно о 16:00 за місцевим часом.

Швейцарії з населенням 8,8 мільйона людей обирає 200 представників у Національній раді нижньої палати парламенту та 46 – у верхній палаті Ради кантонів.

Згідно з опитуванням дослідницького інституту Sotomo, SVP на недільних виборах до нижньої палати набере 28,1% голосів, що на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж її попередні результати.

Очікують, що "Зелені" поступляться позиціями соціал-демократам, згідно з опитуваннями громадської думки.

Посилення позицій ультраправих, імовірно, вплине на риторику влади щодо міграційних питань – які Швейцарська народна партія активно використовувала у виборчій кампанії – та зменшить увагу до проблеми кліматичних змін.

Федеральна комісія Швейцарії проти расизму звинуватила SVP у проведенні ксенофобської кампанії в соціальних мережах, оскільки партія підкреслювала кримінальні справи, скоєні іноземцями.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе зараз обіймає посаду президента, він був обраний у 2023 році.