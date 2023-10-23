Глава МЗС Німеччини: Ми дивимось на Україну ще уважніше через війну на Близькому Сході

З огляду на очевидну радість президента РФ Владіміра Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні.

Про це сказала глава МЗС Німеччини, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі в понеділок, пише "Європейська правда".

Анналена Бербок зазначила, що, окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обгворять жорстокоу війну Росії проти України.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", – сказала глава МЗС Німеччини.

Вона заявила, що нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус минулого тижня дав зрозуміти, що нинішня ескалація на Близькому Сході не призведе до обмеження німецької підтримки України.

Водночас раніше ЗМІ повідомляли, що федеральний уряд Німеччини хоче надати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС 7 жовтня.

А за даними видання Bild, Міністерство оборони Німеччини забило на сполох, оскільки у бюджеті країни на 2024 рік бракує понад 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні.