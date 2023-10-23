Глава МИД Германии: Мы смотрим на Украину еще внимательнее из-за войны на Ближнем Востоке

Учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с событиями на Ближнем Востоке, ЕС еще внимательнее отслеживает ситуацию в Украине.

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок, прибыв на встречу министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге в понедельник, пишет "Европейская правда".

Анналена Бербок отметила, что, кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят жестокую войну России против Украины.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", – сказала глава МИД Германии.

Она заявила, что сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Министр обороны Германии Борис Писториус на прошлой неделе дал понять, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не приведет к ограничению немецкой поддержки Украины.

В то же время ранее СМИ сообщали, что федеральное правительство Германии хочет предоставить приоритет экспорта оружия в Израиль после атаки террористов ХАМАС 7 октября.

А по данным издания Bild, Министерство обороны Германии забило тревогу, поскольку в бюджете страны на 2024 год не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине.