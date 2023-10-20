Міністр оборони Німеччини запевнив, що війна в Ізраїлі не обмежить підтримку України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дав зрозуміти, що нинішня ескалація на Близькому Сході після нападу на Ізраїль радикального ісламського угруповання ХАМАС не призведе до обмеження німецької підтримки України.

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю Handelsblatt, передає "Європейська правда".

"Я не бачу конкуренції між країнами за військову техніку", – сказав він.

Пісторіус також відзначив, що Ізраїль "дуже добре оснащений". Крім того, за його словами, Україна та Ізраїль також стикаються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби.

Міністр ще раз підкреслив, що Німеччина зараз є другим найбільшим постачальником зброї в Україну після США і ця підтримка буде продовжуватися.

"Ми готуємося до того, що війна триватиме довго", – сказав Пісторіус.

"Ми не будемо вказувати українцям, коли їм сідати за стіл переговорів. Це вирішує тільки Україна. Росія не показує, що вона готова до переговорів", – наголосив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що федеральний уряд Німеччини хоче надати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС 7 жовтня.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.