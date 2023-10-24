Литва придбає у США ракети середньої дальності

Литва закупить у США партію ракет середньої дальності AMRAAM AIM-120C-8, попередня вартість угоди становить 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Запланована купівля 36 ракет AMRAAM, а також різного супутнього технічного обладнання і послуг для Збройних сил Литви.

Очікується, що контракт буде підписаний до кінця цього року.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб Збройні сили Литви мали достатню кількість боєприпасів. Ракети AMRAAM призначені для наших систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS. Ці сучасні ракети покращать здатність Литви виконувати свої оборонні завдання, а також підвищать оперативну сумісність з США та іншими союзниками по НАТО, які використовують ці ракети", – сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, на початку вересня Пентагон замовив у американської компанії неназвану кількість ракет AMRAAM "повітря-повітря", щонайменш частина з яких – для України.

У червні Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на випуск ракет AMRAAM, у тому числі для України.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) — американська всепогодна керована ракета класу "повітря — повітря" середньої дальності.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря — повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО та інших союзників США.

Ракета також використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS.