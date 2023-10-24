Литва приобретет у США ракеты средней дальности

Литва закупит у США партию ракет средней дальности AMRAAM AIM-120C-8, предварительная стоимость сделки составляет 100 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Запланирована покупка 36 ракет AMRAAM, а также различного сопутствующего технического оборудования и услуг для Вооруженных сил Литвы.

Ожидается, что контракт будет подписан до конца этого года.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы Вооруженные силы Литвы имели достаточное количество боеприпасов. Ракеты AMRAAM предназначены для наших систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Эти современные ракеты улучшат способность Литвы выполнять свои оборонные задачи, а также повысят оперативную совместимость с США и другими союзниками по НАТО, которые используют эти ракеты", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Напомним, в начале сентября Пентагон заказал у американской компании неназванное количество ракет AMRAAM "воздух-воздух", по меньшей мере часть из которых – для Украины.

В июне Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на выпуск ракет AMRAAM, в том числе для Украины.

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности.

Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух – воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил. Ракеты семейства также находятся на вооружении истребителей стран НАТО и других союзников США.

Ракета также используется в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS.