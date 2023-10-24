НАТО закликає до єдиних стандартів боєприпасів для збільшення їхнього виробництва

НАТО підштовхує країн-членів Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю агентству Reuters заявив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Посадовець закликав країни-члени Альянсу припинити захищати національних виробників зброї, чию нинішню бізнес-модель він порівняв з моделлю компаній, що виробляють принтери.

"Виробник розбагатіє не завдяки принтерам, які він виробляє, а завдяки чорнилам. Якщо ви виробляєте артилерійський снаряд, який підходить лише до гармати, яку ви виробляєте, то ви змушуєте користувачів купувати ваші боєприпаси", – зазначив Бауер.

За його словами, вартість одного артилерійського снаряда зросла до восьми тисяч євро з двох тисяч євро після нападу РФ на Україну.

Зважаючи на те, що країни НАТО поповнюють запаси, виснажені допомогою Києву, Бауер наголосив, що прийшов час зробити новий поштовх до стандартизації, в тому числі і в інших сферах, таких як транспорт і медичне постачання.

Країни НАТО намагаються збільшити виробництво артилерійських снарядів, оскільки Україна, вистрілюючи тисячі снарядів на день, витрачає запаси набагато швидше, ніж союзники можуть їх виробляти.

Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його впровадження є добровільним, і відсутність дотримання стандарту різними країнами призвела до фрагментації ринку та перешкоджає потоку поставок.

Бауер вказав, що 14 країн-членів НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, тому існує 14 різних типів 155-міліметрових боєприпасів. Він пояснив відхід від стандартизації тим, що оборонний ринок різко скоротився з часів Холодної війни, коли в НАТО витрачали на військові потреби 3-6% відсотків ВВП.

Втім, посилаючись на значне збільшення оборонних видатків у попередні роки, Бауер висловив переконання, що протягом наступних 15 років буде достатньо грошей, які можна заробити в цій галузі.

Раніше Норвегія, Швеція і Данія оголосили, що спільно купуватимуть артилерійські снаряди для України.

Перед цим німецький збройовий концерн Rheinmetall оголосив про чергове замовлення від Бундесверу на постачання понад 150 тисяч артилерійських боєприпасів, причому вони призначені для України.

При цьому декілька західних посадовців публічно заговорили про те, що у країн НАТО завершуються запаси зброї та боєприпасів, які вони можуть віддавати Україні без ризиків для себе, і слід якнайшвидше нарощувати виробництво.