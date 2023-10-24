НАТО призывает к единым стандартам боеприпасов для увеличения их производства

НАТО подталкивает стран-членов Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью агентству Reuters заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Чиновник призвал страны-члены Альянса прекратить защищать национальных производителей оружия, чью нынешнюю бизнес-модель он сравнил с моделью компаний, производящих принтеры.

"Производитель разбогатеет не благодаря принтерам, которые он производит, а благодаря чернилам. Если вы производите артиллерийский снаряд, который подходит только к пушке, которую вы производите, то вы заставляете пользователей покупать ваши боеприпасы", – отметил Бауэр.

По его словам, стоимость одного артиллерийского снаряда выросла до восьми тысяч евро с двух тысяч евро после нападения РФ на Украину.

Несмотря на то, что страны НАТО пополняют запасы, истощенные помощью Киеву, Бауэр подчеркнул, что пришло время сделать новый толчок к стандартизации, в том числе и в других сферах, таких как транспорт и медицинское снабжение.

Страны НАТО пытаются увеличить производство артиллерийских снарядов, поскольку Украина, выстреливая тысячи снарядов в день, расходует запасы гораздо быстрее, чем союзники могут их производить.

Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, и отсутствие соблюдения стандарта разными странами привело к фрагментации рынка и препятствует потоку поставок.

Бауэр указал, что 14 стран-членов НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, поэтому существует 14 различных типов 155-миллиметровых боеприпасов. Он объяснил отход от стандартизации тем, что оборонный рынок резко сократился со времен Холодной войны, когда в НАТО тратили на военные нужды 3-6% процентов ВВП.

Впрочем, ссылаясь на значительное увеличение оборонных расходов в предыдущие годы, Бауэр выразил убеждение, что в течение следующих 15 лет будет достаточно денег, которые можно заработать в этой области.

Ранее Норвегия, Швеция и Дания объявили, что будут совместно покупать артиллерийские снаряды для Украины.

Перед этим немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, причем они предназначены для Украины.

При этом несколько западных чиновников публично заговорили о том, что у стран НАТО завершаются запасы оружия и боеприпасов, которые они могут отдавать Украине без рисков для себя, и следует как можно быстрее наращивать производство.