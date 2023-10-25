У Грузії створили фонд підтримки "Грузинського легіону", що воює за Україну

У Грузії з’явився фонд, через який охочі можуть підтримати функціонування добровольчого "Грузинського легіону", бійці якого воюють у лавах Сил оборони України.

Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Портал фонду розміщений за адресою georgianlegion.ge. Платформа задумана як основне джерело інформації про діяльність легіону і збору коштів на потреби його бійців.

"Грузинський легіон" воює на боці України у протистоянні з Росією з 2014 року, у його лавах близько 1300 бійців. Підрозділ підпорядкований ГУР Міноборони України.

У боях загинули вже понад 50 бійців легіону. Останній раз про загибель одного з бійців повідомляли в середині вересня.

Тим часом грузинські спецслужби заявили, що керівник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі нібито серед людей, які готують у Грузії протести з метою повалення влади "за українським сценарієм".