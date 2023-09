В Україні у лавах сил оборони загинув ще один боєць із Грузії

У бою в лавах сил оборони України загинув ще один боєць із "Грузинського легіону".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі у своїх соцмережах.

Мамулашвілі у дописах розповів, що загинув Захарія Шубітідзе, який був командиром відділення.

Rest in peace young wolf, we will see you soon! @georgian_legion

Zakaria Shubitidze squad Commander , our last photo together... pic.twitter.com/NHSzidDKzW