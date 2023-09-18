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В Україні у лавах сил оборони загинув ще один боєць із Грузії

Понеділок, 18 вересня 2023, 18:51

У бою в лавах сил оборони України загинув ще один боєць із "Грузинського легіону".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі у своїх соцмережах. 

Мамулашвілі у дописах розповів, що загинув Захарія Шубітідзе, який був командиром відділення. 

Він називає Шубітідзе "одним із кращих" у легіоні. 

Обставини загибелі Шубітідзе поки невідомі.

За підрахунками грузинських ЗМІ, за увесь час повномасштабної війни у лавах сил оборони України загинули понад 40 грузинських бійців. Частина з них поїхали в Україну добровольцями, частина вже тривалий час проживали в Україні і мали там родину. 

Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річношго Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Минулого тижня в Україні у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.

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