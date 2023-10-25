В Грузии создали фонд поддержки "Грузинского легиона", воюющего за Украину
В Грузии появился фонд, через который желающие могут поддержать функционирование добровольческого "Грузинского легиона", бойцы которого воюют в рядах Сил обороны Украины.
Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".
Портал фонда размещен по адресу georgianlegion.ge. Платформа задумана как основной источник информации о деятельности легиона и сбора средств на нужды его бойцов.
"Грузинский легион" воюет на стороне Украины в противостоянии с Россией с 2014 года, в его рядах около 1300 бойцов. Подразделение подчинено ГУР Минобороны Украины.
В боях погибли уже более 50 бойцов легиона. Последний раз о гибели одного из бойцов сообщали в середине сентября.
Тем временем грузинские спецслужбы заявили, что руководитель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили якобы среди людей, которые готовят в Грузии протесты с целью свержения власти "по украинскому сценарию".