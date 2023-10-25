Пашинян не бачить переваг у присутності військових баз РФ у Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить переваг у тривалій присутності російських військових баз в країні, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов’язань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Пашинян також зазначив, що Вірменія шукає нових партнерів, оскільки РФ не виконала своїх союзницьких зобов'язань, особливо під час бойових дій у Нагірному Карабаху минулого місяця.

"Ці події, по суті, підвели нас до рішення, що нам потрібно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки, і ми намагаємося це зробити зараз", – зауважив вірменський прем’єр.

Як відомо, у вірменському місті Гюмрі розташована 102-га російська військова база.

Після блискавичної операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху під свій контроль у Вірменії покладають на РФ відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

МЗС Росії публічно критикувало останні заяви прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна за "розворот від РФ".

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