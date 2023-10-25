Пашинян не видит преимуществ в присутствии военных баз РФ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в длительном присутствии российских военных баз в стране, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

Пашинян также отметил, что Армения ищет новых партнеров, поскольку РФ не выполнила своих союзнических обязательств, особенно во время боевых действий в Нагорном Карабахе в прошлом месяце.

"Эти события, по сути, подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас", – отметил армянский премьер.

Как известно, в армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха под свой контроль в Армении возлагают на РФ ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивными, но и за откровенное подыгрывание действиям Баку.

МИД России публично критиковал последние заявления премьера Армении Никола Пашиняна за "разворот от РФ".

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