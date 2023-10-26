Прем’єрка Естонії: Угорщина – це проблема, яку ЄС має вирішити

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Угорщина стає проблемою для Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, пише The Guardian.

"Це стає проблемою, яку ми повинні вирішити. У нас і раніше були різні думки, і нам вдавалося зберігати єдність, але щодо Угорщини це стає дедалі складніше", – зазначила Каллас.

За словами глави естонського уряду, у ЄС немає потужного інструменту для протидії тому, що робить Угорщина.

Каллас здивована тим, що Угорщина продовжує дотримуватися поглядів, протилежних до більшості країн-членів, а також залишається поза межами єврозони, незважаючи на високу інфляцію.

"Угорщина потребує ЄС", – додала Каллас.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС.

Також Орбан відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.

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